Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım Nikah Şahidi Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un oğlunun İstanbul'daki nikah töreninde şahitlik yaptı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un oğlu dünya evine girdi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım nikah şahidi oldu.
NİKAH TÖRENİ BEŞİKTAŞ'TA BİR OTELDE YAPILDI
Uçum'un oğlu Kutlu Öncü Uçum ve Aynur Sinem Uğur çiftinin nikah töreni Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşti. Açık havada gerçekleşen tören, gün batımı manzarasına karşı yapıldı.
ERDOĞAN VE YILDIRIM NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in kıydığı nikahta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı da şahitlik yaptı.