Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüştü (3)
40 DAKİKA GÖRÜŞTÜLERCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi.
40 DAKİKA GÖRÜŞTÜLER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: DHA
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