Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüştü (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüştü (3)

40 DAKİKA GÖRÜŞTÜLERCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüştü (3)

40 DAKİKA GÖRÜŞTÜLER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et