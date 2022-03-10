Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yaptıkları görüşmede, iki ülke iş birliğinin, Avrupa'nın enerji güvenliğine katkısına...
AA - Hamdi Çelikbaş - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yaptıkları görüşmede, iki ülke iş birliğinin, Avrupa'nın enerji güvenliğine katkısına ilişkin görüşlerini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev yaptıkları görüşmede, iki ülke iş birliğinin, Avrupa'nın enerji güvenliğine katkısına ilişkin görüşlerini dile getirdi.
AA / Hamdi Çelikbaş - Politika