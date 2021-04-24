Erdoğan ve Aliyev'den telefon görüşmesi
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Erdoğan ve Aliyev'den telefon görüşmesi

Erdoğan ve Aliyev'den telefon görüşmesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aliyev, ABD Başkanı Joe Biden'in söz konusu açıklamasını tarihi bir hata olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 1915 olayları ile ilgili yaptığı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanmasının ardından telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Biden'in sözde "Ermeni soykırımı" ile ilgili açıklaması kınandı.

Biden'in kararının yanlış olduğuna dikkat çeken Aliyev, söz konusu açıklamayı tarihi bir hata olarak nitelendirdi ve Azerbaycan'ın bu açıklamayı kabul edilemez bulduğunu vurguladı. Biden'ın açıklamasının bölgedeki işbirliğine ciddi zarar verdiğini söyleyen Aliyev, Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu kaydetti.

Aliyev'e desteği ve tutumu nedeniyle teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin de her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu kaydetti. Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasında her alanda kardeşçe ve dostane ilişkilerin gelişmesinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği de aktarıldı.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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