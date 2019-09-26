Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, New York'ta eşleriyle birlikte yemekte buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, New York'ta eşleriyle birlikte yemekte buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Heyet Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı.

26.09.2019 00:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, New York'ta eşleriyle birlikte yemekte buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Heyet Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı.


Yemek öncesi iki lider, eşleri Emine Erdoğan ve Melania Trump ile birlikte poz verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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