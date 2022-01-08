Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatman koltuğuna oturarak hızlı tren kullandı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatman koltuğuna oturarak hızlı tren kullandı

AA - Haberler | Güncel

Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı'nın açılış töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışın ardından hızlı trene binmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Binali Yıldırım, Bakanlar Karaismailoğlu ve Pakdemirli ile yolcu koltuğunda oturması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatman koltuğuna oturup hızlı treni kullanması...

KARAMAN (AA) - Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı'nın açılış töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışın ardından hızlı trene binmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Binali Yıldırım, Bakanlar Karaismailoğlu ve Pakdemirli ile yolcu koltuğunda oturması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatman koltuğuna oturup hızlı treni kullanması KONYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı'nın açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışının ardından vatman koltuğuna oturarak treni bir süre kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatman koltuğuna oturarak hızlı tren kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatman koltuğuna oturarak hızlı tren kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatman koltuğuna oturarak hızlı tren kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstiyorlar ki ekonomide bir dalgalanma mı yaşandı, herkes işinden, aşından olsun, isyan başlasın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstiyorlar ki ekonomide bir dalgalanma mı yaşandı, herkes işinden, aşından olsun, isyan başlasın.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomik gerekçelere dayanmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına bakmayacağız.'

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik gerekçelere dayanmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına bakmayacağız."

AA - Son Dakika Haberleri

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