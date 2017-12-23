Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımızı Bölmek İsteyenler Karşısında Hep Birlikte Bizleri Bulurlar ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımızı bölmek isteyenler karşısında hep birlikte bizleri bulurlar ve biz F-16 oluruz, evet onları açtıkları çukurlara gömdüysek bundan sonrada mağaralarına kadar kovalarız"

-"Bu ülkeyi yönetenlerin tek bir gayesi var. O da milletimize hizmettir"

- "Kandil mesafe olarak buraya çok yakın ama zihinleri buradaki kardeşlerimden çok çok uzak"

-"Benim Hakkari'deki kardeşimin huzurunu kaçıramazlar. Yetti artık. Bu milletin huzurunu kaçıranlar artık bunu yapamayacaklar"



HAKKARİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de AK Parti İl Kongresi'ne katıldı.