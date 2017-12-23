Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımızı Bölmek İsteyenler Karşısında Hep Birlikte Bizleri Bulurlar ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımızı Bölmek İsteyenler Karşısında Hep Birlikte Bizleri Bulurlar ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımızı bölmek isteyenler karşısında hep birlikte bizleri bulurlar ve biz F-16 oluruz, evet onları açtıkları çukurlara gömdüysek bundan sonrada mağaralarına kadar kovalarız" -"Bu ülkeyi yönetenlerin tek bir gayesi var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımızı bölmek isteyenler karşısında hep birlikte bizleri bulurlar ve biz F-16 oluruz, evet onları açtıkları çukurlara gömdüysek bundan sonrada mağaralarına kadar kovalarız"
-"Bu ülkeyi yönetenlerin tek bir gayesi var. O da milletimize hizmettir"
- "Kandil mesafe olarak buraya çok yakın ama zihinleri buradaki kardeşlerimden çok çok uzak"
-"Benim Hakkari'deki kardeşimin huzurunu kaçıramazlar. Yetti artık. Bu milletin huzurunu kaçıranlar artık bunu yapamayacaklar"

HAKKARİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de AK Parti İl Kongresi'ne katıldı.

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