Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gitmek için öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıktı. Erdoğan, Kısıklı'da yol kenarında bekleyenleri görünce makam aracını durdurdu. Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı