Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gitmek için öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıktı. Erdoğan, Kısıklı'da yol kenarında bekleyenleri görünce makam aracını durdurdu. Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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