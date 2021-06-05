Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti
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Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti.

Erdoğan, Pendik Millet Bahçesi'nde düzenlenen törenin ardından Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere alandan ayrıldı. Erdoğan, Çengelköy'de kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını yol boyunca birkaç kez durdurdu. Erdoğan, bir süre vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara da oyuncak hediye etti.


Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti
Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti
Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti
Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti
Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti
Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti
Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti
Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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