Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti.

Erdoğan, Pendik Millet Bahçesi'nde düzenlenen törenin ardından Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere alandan ayrıldı. Erdoğan, Çengelköy'de kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce makam aracını yol boyunca birkaç kez durdurdu. Erdoğan, bir süre vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara da oyuncak hediye etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı