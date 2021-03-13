CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

13.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne giderken vatandaşlarla sohbet ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutunda çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne giderken vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutunda çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, ilk olarak Beylerbeyi'nde durarak yol kenarındaki vatandaşları selamladı. Erdoğan daha sonra Çengelköy'de de durarak vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdüreceği, Vahdettin Köşkü'ne geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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