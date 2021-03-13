Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

13.03.2021 15:00 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne giderken vatandaşlarla sohbet ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutunda çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne giderken vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutunda çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, ilk olarak Beylerbeyi'nde durarak yol kenarındaki vatandaşları selamladı. Erdoğan daha sonra Çengelköy'de de durarak vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdüreceği, Vahdettin Köşkü'ne geçti.  


Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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