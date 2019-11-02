Cumhurbaşkanı erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Haber: Gülseli KENARLI ? Kamera: Güven USTA / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.

02.11.2019 13:56
Cumhurbaşkanı erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Haber: Gülseli KENARLI ? Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Üsküdar Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne giden Erdoğan yolda makam aracını durdurdu. Erdoğan, burada bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra ayrıldı.

Kaynak: DHA

VİDEO: Cumhurbaşkanı erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
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