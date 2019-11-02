CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Kamera: Güven USTA / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.

02.11.2019 13:40
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Üsküdar Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne giden Erdoğan yolda makam aracını durdurdu. Erdoğan, burada bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra ayrıldı.

Görüntü Dökümü: --------------------Konvoydan görüntülerKonvoyun durmasıErdoğan'ın sohbet etmesi

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Kaynak: DHA
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