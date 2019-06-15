Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Belediyesi'ne ziyarette bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Belediyesi'ne ziyarette bulundu.
Tacikistan ziyaretinin ardından yurda dönen Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Bağcılar Belediyesi'ne geçti.
Burada sevgi gösterisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirerek sohbet etti.
Erdoğan, bir vatandaşın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını da istedi.
Kaynak: AA
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