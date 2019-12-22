Cumhurbaşkanı erdoğan vatandaşlarla boza içti
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Cumhurbaşkanı erdoğan vatandaşlarla boza içti

(Görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA BOZA İÇTİHaber İlkay DİKİCİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 6. Necip Fazıl Ödül töreninin ardından, Fatih'te bulunan bir bozacıya gitti.

22.12.2019 09:35 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:36
Cumhurbaşkanı erdoğan vatandaşlarla boza içti

(Görüntülerle) ERDOĞAN VATANDAŞLARLA BOZA İÇTİ

İlkay DİKİCİ

, Kongre Merkezi'ndeki 6. Necip Fazıl Ödül töreninin ardından, Fatih'te bulunan bir bozacıya gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada boza içerek vatandaşlarla hem sohbet etti. Erdoğan, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı erdoğan vatandaşlarla boza içti
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