: Cumhurbaşkanı erdoğan vatandaşlarla boza içti

22.12.2019 09:35 | Son Güncelleme: 22.12.2019 09:36

(Görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA BOZA İÇTİ

Haber İlkay DİKİCİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 6. Necip Fazıl Ödül töreninin ardından, Fatih'te bulunan bir bozacıya gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada boza içerek vatandaşlarla hem sohbet etti. Erdoğan, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi

Kaynak: DHA

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