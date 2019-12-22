Cumhurbaşkanı erdoğan vatandaşlarla boza içti
(Görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA BOZA İÇTİHaber İlkay DİKİCİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 6. Necip Fazıl Ödül töreninin ardından, Fatih'te bulunan bir bozacıya gitti.
(Görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VATANDAŞLARLA BOZA İÇTİ
Haber İlkay DİKİCİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 6. Necip Fazıl Ödül töreninin ardından, Fatih'te bulunan bir bozacıya gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada boza içerek vatandaşlarla hem sohbet etti. Erdoğan, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi