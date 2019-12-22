Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla boza içti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla boza içti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarla boza içti.

22.12.2019 01:48 | Son Güncelleme: 22.12.2019 01:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla boza içti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarla boza içti.

Kongre Merkezi'ndeki 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ne katılan Erdoğan, buradan ayrıldıktan sonra Fatih'teki Vefa Bozacısı'na gitti.

Burada sevgi gösteriyle karşılanan Erdoğan, vatandaşlara boza ikram etti.

Erdoğan, çocuklarla yakından ilgilenirken, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla boza içti
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