Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor. Zaruri bir işi olmadan dışarıya çıkanlar kendi elleriyle virüsü besliyor" - İSTANBUL

Kaynak: İHA