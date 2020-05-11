Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor.
11.05.2020 19:27 | Son Güncelleme: 11.05.2020 19:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor. Zaruri bir işi olmadan dışarıya çıkanlar kendi elleriyle virüsü besliyor" - İSTANBUL
Kaynak: İHA