Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımızı sıkıntıların pençesinden kurtaracağız (2)

'2023 BİR KADER SEÇİMİDİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti genel merkezinde 'Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, 2023 yılı seçimlerinin önemini vurgulayarak "2023 AK Parti veya bizim şahsımızdan ziyade ülkemiz için dönüm noktası olacaktır. Milletimiz bugüne kadar girdiğimiz hiçbir mücadelede hamd olsun bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline gelmemizi sağlayacak radikal dönüşümün içindeyiz. Her mücadelemiz gibi bunu da başaracağız. Milletimizi iki asırdır demokraside ve kalkınmada geri bırakmak için her yola başvuranlar bu hakikati görüyor. 2023 bir kader seçimidir. Hiç şüphesiz her büyük dönüşüm gibi bu süreçte de sancılar çekiyor, bedeller ödüyoruz. 2018'den beri devam eden ekonomik dalgalanmalar nedeniyle sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Her kesimin gelirlerini artırarak her kesimin yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz" dedi.