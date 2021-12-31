Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan ülkemizin bu tarihi atılımına destek vermelerini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan ülkemizin bu tarihi atılımına destek vermelerini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan ülkemizin bu tarihi atılımına destek vermelerini beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum."
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
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