Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımdan sürekli karamsarlık aşılayanlara inat, ekonomi yönetimimize güvenmelerini istiyorum"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımdan sürekli karamsarlık aşılayanlara inat, ekonomi yönetimimize güvenmelerini istiyorum"

14.12.2020 20:12 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:18

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (4)

Erdoğan: "Vatandaşlarımdan müsterih olmalarını, sürekli karamsarlık aşılayanlara inat bize ve ekonomi yönetimimize güvenmelerini istiyorum."

Erdoğan: "Gençler ve kadınlar başta olmak üzere her kesimde istihdam oranlarını çok daha yukarı seviyelere çekecek politikalara öncelik vereceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatandaşlarımdan sürekli karamsarlık aşılayanlara inat, ekonomi yönetimimize güvenmelerini istiyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatandaşlarımdan sürekli karamsarlık aşılayanlara inat, ekonomi yönetimimize güvenmelerini istiyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatandaşlarımdan sürekli karamsarlık aşılayanlara inat, ekonomi yönetimimize güvenmelerini istiyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatandaşlarımdan sürekli karamsarlık aşılayanlara inat, ekonomi yönetimimize güvenmelerini istiyorum'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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