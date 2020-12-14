Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımdan sürekli karamsarlık aşılayanlara inat, ekonomi yönetimimize güvenmelerini istiyorum"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (4)

Erdoğan: "Vatandaşlarımdan müsterih olmalarını, sürekli karamsarlık aşılayanlara inat bize ve ekonomi yönetimimize güvenmelerini istiyorum."

Erdoğan: "Gençler ve kadınlar başta olmak üzere her kesimde istihdam oranlarını çok daha yukarı seviyelere çekecek politikalara öncelik vereceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı