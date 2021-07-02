Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamladı

Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otele gelmesi ve halkı selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlar SAKARYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılmak üzere Sapanca ilçesindeki bir otele geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otele gelmesi ve halkı selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlar SAKARYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılmak üzere Sapanca ilçesindeki bir otele geldi. Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu: (1)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Müge Anlı Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı
Spor Erol Bulut Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 18:09:20. #1.14#

title