Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otele gelmesi ve halkı selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlar SAKARYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılmak üzere Sapanca ilçesindeki bir otele geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otele gelmesi ve halkı selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlar SAKARYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılmak üzere Sapanca ilçesindeki bir otele geldi. Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz