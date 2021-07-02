Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otele gelmesi ve halkı selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlar SAKARYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılmak üzere Sapanca ilçesindeki bir otele geldi.