Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan topraklarına gözünü dikenlerden milletimizi birbirine düşman etmeye çalışanlara kadar tüm şer senaryolar tedavüle...
13.11.2020 15:33 | Son Güncelleme: 13.11.2020 15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan topraklarına gözünü dikenlerden milletimizi birbirine düşman etmeye çalışanlara kadar tüm şer senaryolar tedavüle sokulmuştur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan topraklarına gözünü dikenlerden milletimizi birbirine düşman etmeye çalışanlara kadar tüm şer senaryolar tedavüle sokulmuştur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe