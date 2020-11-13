Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan topraklarına gözünü dikenlerden milletimizi birbirine düşman etmeye çalışanlara kadar tüm şer senaryolar tedavüle...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan topraklarına gözünü dikenlerden milletimizi birbirine düşman etmeye çalışanlara kadar tüm şer senaryolar tedavüle...

13.11.2020 15:33 | Son Güncelleme: 13.11.2020 15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan topraklarına gözünü dikenlerden milletimizi birbirine düşman etmeye çalışanlara kadar tüm şer senaryolar tedavüle sokulmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan topraklarına gözünü dikenlerden milletimizi birbirine düşman etmeye çalışanlara kadar tüm şer senaryolar tedavüle sokulmuştur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berin Alpaslan Gökçe

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