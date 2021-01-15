Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan savunmamızı, denizde mavi vatanı olduğu gibi, dijital dünyada siber vatanı da içine alacak şekilde genişleteceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan savunmamızı, denizde mavi vatanı olduğu gibi, dijital dünyada siber vatanı da içine alacak şekilde genişleteceğiz.