Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan Bir Bütündür, Bölünemez"
-İstasyon Meydanı'nda düzenlenen miting -Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsle gelişi -Erdoğan'ı karşılayanlar -Alandaki vatandaşlar -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ERZURUM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti...
-İstasyon Meydanı'nda düzenlenen miting
-Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otobüsle gelişi
-Erdoğan'ı karşılayanlar
-Alandaki vatandaşlar
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ERZURUM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.
Kaynak: AA