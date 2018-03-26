Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Varna'dan AB Ülkelerine Seslenmek İstiyorum; Gelin, Ortak Coğrafyamız Olan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Varna'dan AB ülkelerine seslenmek istiyorum; Gelin, ortak coğrafyamız olan Balkanlar'da istikrar ve refahın sağlanması yönünde birlikte çalışalım. Gelin, Suriye, Irak, Filistin, Kudüs, Yemen, Rohingya, Afrika gibi uluslararası konularda işbirliğimizi derinleştirelim. Gelin, güçlü, müreffeh ve istikrar abidesi Avrupa'yı hep birlikte inşa edelim."