Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Van İl Başkanlığı 6. Olağan Genel Kongresine katılmak üzere Van'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Van İl Başkanlığı 6. Olağan Genel Kongresine katılmak üzere geldiği Van'da, kongrenin yapılacağı salonun önünde bekleyen kalabalığa seslendi. Toplanan kalabalığa, "2019'a, Mart'a hazır mıyız? Kasım'a hazır mıyız?" diyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Durmak. Ne diyordu Aşık Veysel 'uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece. Gideceğiz gündüz gece. Hep şu anlayışla gideceğiz. Bizde ayrılık gayrılık yok. Birbirimizi yaradandan ötürü seveceğiz. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza yok. Türk'te kardeşim, Kürtçe kardeşim, Laz da, Boşnak da hepsi kardeş. 81 milyon kardeşiz. Bizi ayırmaya çalıştılar. Ama hamdolsun bölemediler. Bölemeyecekler. Dik duracağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. Değerli kardeşlerim şimdi bizim Rabiamızı biliyorsunuz. Rabiamızda ne varsa onları yapacağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Kardeşlerim 81 milyon biz tek milletiz. Bunun yanında bizim işte bayrağımız. Tek bayrak. Rengi şehidimizin kanından, hilal bağımsızlığımız, yıldız şehitlerimizin ta kendisidir. Kardeşlerim 780 bin kilometrekare ile tek vatan ve tek devlet" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımadıklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Paralel devletmiş, şu devletmiş, bu devletmiş paralel devlet isteyenler Pensilvanya'ya. Hatta biz yolculuk paralarını da veririz. Bu vatana bu vatanını sevenler lazım. Bu devlette bütünleşenler sağlam. İşte burada bak görüyoruz şimdi. İşte şu topluluk bir kardeşler topluluğu. Bu kardeşler topluluğumuzu aman ha böldürmeyelim. Artık PKK, MKK, PYD'yi gördünüz, ne hale geldiler gördünüz değil mi bitti. Ne dedim, Kabar'da varız, Cudi'de varız, Tendürek'te varız, inlerine gireceğiz dedim girdik mi bitti. Şimdi ben siz kardeşlerimden aman ha duracağız. ve önce ne yaptık Fırat Kalkanı Harekatını yaptık. Gittik mi Fırat Kalkanına. Ondan sonra Afrin dedik. Afrin'e gittik mi? ve değerli kardeşlerim şimdi diğerleri İdlib, Münbiç, ne olur diyorlar bize de gelin. Niye çünkü biliyorlar ki Türk ordusu, Türkiye mazlumların yanındadır, zalimlerin karşısındadır. Onun içinde biz siz kardeşlerimizle beraber bu yolculuğumuza devam edeceğiz" dedi.

"Benim sizden istediğim bir şey var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep beraber Mart ayına kadar gece gündüz demeden kapı kapı dolaşarak kardeşlerim, bütün kardeşimize ulaşın bildiklerinizi bilmeyenlere anlatın. Kardeşlerim Van depremini yaşadığımızda daha bu gece biz Beşir Bey ile birlikte neredeydik hemen buradaydık. Hemen Erciş'e gittik. ve bakanlığımız Beşir Atalay hocamızda oradaydık. Diğer bakanlarımız da oradaydı. Bütün makineler her şeyi gelmeye başladı ve bakın o depremde hemen sonra 25 bin konut yaptık. 25 bin konut. Böyle bir Edremit'mi vardı şimdi. Şimdi denize nazır bir Edremit var. Konutlar yapıla, yapıla nereye çıktı 30 bine çıktı. 30 bin konut niye, istedik ki mağdur, mazlum kardeşlerim başını sıkacakları bir yerleri olsun. Tuşba'ya doğalgazı getirdik mi? Şimdi İnşallah Erciş'e de doğalgaz gidiyor. Niye istiyorum benim Vanlı hanım kardeşlerim insanca yaşamanın erdemine ulaşsın. Düğmeye bassın bütün dairesi ısınsın. Bu PKK'lıların size böyle hizmeti oldu mu? Yahu Van'ın belediye başkanı su getirmedi su. Biz Devlet Su İşleri'nin burada görevlendirdik. Dedik ki benim Vanlı kardeşime su getireceksin. Niye, çünkü biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. Biz şuna inandık. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır, ona inandık. ve buralarda bu hizmetler durmayacak devam edecek. İnşallah bunu sizlerle beraber yapacağız. Bu yolda bizi yalnız bırakmayacaksın. ve tamam kararlı bir şekilde yola devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Son olarak kalabalığa, "İçeriyi daha fazla bekletmeyelim. Biz biraz gecikmeli geldik. Bugün maşallah Siirt de güzeldi, Siirt'ten de size selamları var" diyerek salona geçti. - VAN