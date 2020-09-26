Cumhurbaşkanı Erdoğan Vali Akbıyık'a canlı bağlandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Vali Akbıyık'a canlı bağlandı

26.09.2020 18:12 | Son Güncelleme: 26.09.2020 18:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan Vali Akbıyık'a canlı bağlandı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık,Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" canlı yayınına katıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık,Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" canlı yayınına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te katıldığı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali 'TEKNOFEST 2020' ödül töreninde canlı olarak Hakkari'ye bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Deneyap Teknoloji hakkında bilgi veren Vali Akbıyık, "Şuan sizlere Hakkari Gençlik Merkezimizde, Deneyap Teknoloji atölyemizden sesleniyoruz. Öncelikle ilimize böyle bir eğitim merkezini kazandırdığınız için, tüm Hakkarililer adına şükranlarımızı arz etmek istiyorum. Deneyap ilk fazında 12 il arasında Hakkarimize öncelik verilmesi, bizim için büyük bir mutluluk ve onur kaynağıdır. Sayın Cumhurbaşkanım Deneyap Teknoloji atölyemizde, Hakkari merkez ve Yüksekova ilçemizde 100'ü orta okul ve 60'ı lise olmak üzere toplam 160 öğrencimiz eğitim almaktadır. Başta zatı devletleri olmak üzere bu hizmetin Hakkarimize kazandırılmasında üstün gayretleri bulunan proje paydaşları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, TÜBİTAK ve T3 Vakfı'na teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

Sözlerime Son verirken ülkemizin milli teknoloji hamlesinde rol alacak gençlerimiz için çok değerli bir fırsat olan Deneyapların Hakkarimize ve Türkiyemize hayırlı olmasını temenni ediyor, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum" dedi.

Daha sonra bir çok il valisiyle de telekonferans ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ya Allah, Bismillah' diyerek açılış yaptı. - HAKKARİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vali Akbıyık'a canlı bağlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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