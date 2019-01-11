Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vaktimizi Milletimizin Yararına İşlerle Harcamak İstiyoruz"

- AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Kimi zaman FETÖ'cülerin kimi zaman ajanlık yapan sözde gazetecilerin kimi zaman da Türkiye düşmanı çevrelerin kendilerine servis ettiği dokümanlarla üzerimize geldiler. Ancak her seferinde attıkları iftiraların altında ezilmekten kurtulamadılar."

Erdoğan: "Adı yalancı çobana çıkmış genel başkanlarını hizaya getirmek yerine aralarında para toplayıp mahkemenin verdiği tazminatları ödeyeceklermiş"

Erdoğan: "Şu anda 1 milyonun üzerinde verilen tazminat var. Avukatlarımıza diyoruz sizin olsun, yeter ki bunu (Kılıçdaroğlu) tazminata mahkum edin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin hiçbir siyasi partisinin, FETÖ'cülerin, terör örgütlerinin, lobilerin oyuncağı haline getirilmesini tasvip etmiyoruz. Vaktimizi CHP'nin başındaki zatın yalanlarına cevap yetiştirmekten ziyade, ülkemizin ve milletimizin yararına işlerle harcamak istiyoruz."

Kaynak: AA