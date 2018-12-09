Cumhurbaşkanı Erdoğan Vakıfbankkadın Voleybol Takımını Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın finalinde Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'ü 25-23, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek dünya şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın, Dünya Kulüpler Şampiyonu olması dolayısıyla, Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren'e bir tebrik telgrafı gönderdi. - ANKARA