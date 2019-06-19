Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak FETÖ gibi mankurt yuvalarının,...
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak FETÖ gibi mankurt yuvalarının,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak FETÖ gibi mankurt yuvalarının, uyuşturucu baronlarının işine gelir. Gönüllü kuruluşlarımız daha aydınlık ve daha güçlü Türkiye davamızın akıncılarıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak FETÖ gibi mankurt yuvalarının, uyuşturucu baronlarının işine gelir. Gönüllü kuruluşlarımız daha aydınlık ve daha güçlü Türkiye davamızın akıncılarıdır."

Kaynak: AA
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