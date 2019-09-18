Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakıf üniversitelerimizin üzerlerine giderek daha çok yapışan ticari kurum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakıf üniversitelerimizin üzerlerine giderek daha çok yapışan ticari kurum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakıf üniversitelerimizin üzerlerine giderek daha çok yapışan ticari kurum algısının önüne geçmek için bilimsel araştırmalara daha çok yönelmelerini özellikle sağlamalıyız."

18.09.2019 12:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakıf üniversitelerimizin üzerlerine giderek daha çok yapışan ticari kurum algısının önüne geçmek için bilimsel araştırmalara daha çok yönelmelerini özellikle sağlamalıyız."

Kaynak: AA
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