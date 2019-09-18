18.09.2019 12:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakıf üniversitelerimizin üzerlerine giderek daha çok yapışan ticari kurum algısının önüne geçmek için bilimsel araştırmalara daha çok yönelmelerini özellikle sağlamalıyız."

Kaynak: AA