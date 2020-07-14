Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vaka ve ölüm sayılarının yeniden aşağı yönlü eğilime girmiş olması...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Vaka ve ölüm sayılarının yeniden aşağı yönlü eğilime girmiş olması sevindirici. Biraz daha gayretle bu sayıları sıfıra yaklaştırmalıyız.
14.07.2020 19:37 | Son Güncelleme: 14.07.2020 20:19
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Vaka ve ölüm sayılarının yeniden aşağı yönlü eğilime girmiş olması sevindirici. Biraz daha gayretle bu sayıları sıfıra yaklaştırmalıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, elde ettiği küresel başarının karşılığını siyasi ve ekonomik sınıf atlamayla alabilecek bir konumdadır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yükselişi kimsenin önünde duramayacağı, engelleyemeyeceği, geri döndüremeyeceği bir ivmeye ulaşmıştır."
Kaynak: AA