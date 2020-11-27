Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur."
27.11.2020 13:35 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel