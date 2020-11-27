Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur."

27.11.2020 13:35 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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