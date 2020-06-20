- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gitti
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gitti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gitti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne gitti.

20.06.2020 15:00 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:36

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gitti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geldi. Burada Kars Barajı Açılış Töreni'ne Canlı Bağlanacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüşecek. Programlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi Açılış Törenine katılması ve Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi İnşaatını ziyaret etmesi bekleniyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gitti

Kaynak: İHA

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