Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ayıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ayıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ayıldı
Kaynak: İHA
HDP'den İstanbul seçimi sonrası ilk mesaj: Demokrasi ittifakını örelim, Türkiye'yi demokratikleştirelim
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan videolu "Oyumuzu nasıl kullanmalıyız?" paylaşımı
Oyunu kullanan Binali Yıldırım'dan ilk açıklama: İstanbulluların verdiği kararın başımızın üzerinde yeri var
Son Dakika Haberleri
18:35 İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı hakim Ziya Bülent Öner, dün akşam saatlerinde evinde kalp spazmı...