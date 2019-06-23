Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.45 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. 


 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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