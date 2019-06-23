CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.45 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Görüntü Dökümü:
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Erdoğan'ın konuttan çıkışı
Vahdettin Köşkü'nden görüntüler
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Kaynak: DHA
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