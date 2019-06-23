CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.45 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. 

Görüntü Dökümü:
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Erdoğan'ın konuttan çıkışı
Vahdettin Köşkü'nden görüntüler
Detaylar 
 


Kaynak: DHA
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