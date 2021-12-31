Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzülerek ifade etmek isterim ki basın yayın camiamızda darbeci zihniyetle samimi bir hesaplaşma yapılamadı."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzülerek ifade etmek isterim ki basın yayın camiamızda darbeci zihniyetle samimi bir hesaplaşma yapılamadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzülerek ifade etmek isterim ki basın yayın camiamızda darbeci zihniyetle samimi bir hesaplaşma yapılamadı."
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'e giden süreçte medyamızın bu iç hesaplaşmayı da yapacağına, bu habis zihniyetten kendisini bir an önce kurtaracağına...
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Demokrasiye karşı darbecilerin yanında saf tutanlar, yine bizim gayretlerimiz ve milletimizin desteği sayesinde siyasetten...
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
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