Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzlaşmayla hazırlanacak yeni Anayasa, en güzel 2023 hediyesi olacak (2)

'2021'İ YÜZDE 9'LUK BÜYÜME İLE KAPATMAYI ÖNGÖRÜYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2009 yılında yaşanan küresel ekonomik krizde hem dünya hem Türkiye ekonomisinin küçüldüğünü, geçen yıl ise küresel ekonominin küçülmesinin 2009'a göre daha şiddetli olduğunu ve yüzde 3'ün üzerinde daralma yaşandığını kaydetti. Erdoğan, "Buna karşılık Türkiye yüzde 118 büyüme başarısı gösterdi. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,2 ve ikinci çeyreğinde yüzde 21,7'lik büyüme oranlarını yakaladık. Yatırımlar ve net ihracat, büyümeye oldukça yüksek katkı sağladı. Böylece dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedefimize biraz daha yaklaştık. Yılın üçüncü çeyreğindeki ekonomik gelişmeler, güçlü sanayi üretimi ve ihracat ile hizmetler sektöründeki iyileşmenin de katkısıyla canlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah 2021'i yüzde 9'luk bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. Büyümeye istihdam artışı da eşlik ediyor. Bu yılın ilk 7 ayında istihdamdaki artış 1,7 milyon kişiye ulaşırken, toplam istihdam da salgın öncesi seviyeleri geride bıraktı. Türkiye, OECD ülkeleri arasında, salgın öncesi döneme göre istihdamını artıran sayılı devletlerden biridir. Gelecek dönemdeki yol haritamızı da Orta Vadeli Programımızla belirlemiş durumdayız. Program dönemi boyunca, yıllık ortalama yüzde 5,3 büyümeyi, her sene 112 milyon kişiye istihdam sağlamayı, milli gelirimizi 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Ekonomi Reform Programı ve Orta Vadeli Programla belirlediğimiz eylemleri kararlılıkla hayata geçireceğiz" dedi.

Nursima ÖZONUR/ANKARA,

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