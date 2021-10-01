Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzlaşmayla hazırlanacak yeni Anayasa, en güzel 2023 hediyesi olacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Meclis'imizin mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni Anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilerin yeni Anayasa tekliflerini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşmalarını bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda 27'nci Dönem 5'inci Yasama Yılı Açılışı nedeniyle düzenlenen özel oturumda konuştu. Erdoğan, milli mücadelenin öncüsü ve bilfiil yürütücüsü olan Meclis'in kuruluşundan itibaren milletvekili sıfatıyla ülkeye, millete hizmet eden tüm mensuplarını tazimle yadettiğini söyledi. Erdoğan, "Bugün hayatını kaybeden, geçmişte 5 dönem milletvekilliği yanında çeşitli bakanlık görevlerinde bulunmuş önemli siyasi sorumluluklar üstlenmiş ağabeyim, kıymetli dost Oğuzhan Asiltürk'e de Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailesine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

?

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021