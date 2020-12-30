Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzerinde yaşadığımız şu topraklar, sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir"
30.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:35
Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödül Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödül Töreni'ne katıldı. (5)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu