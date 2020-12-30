Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzerinde yaşadığımız şu topraklar, sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzerinde yaşadığımız şu topraklar, sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir"

30.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:35

Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödül Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödül Töreni'ne katıldı. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üzerinde yaşadığımız şu topraklar, sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üzerinde yaşadığımız şu topraklar, sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üzerinde yaşadığımız şu topraklar, sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üzerinde yaşadığımız şu topraklar, sanat üretimi için büyük bir klasör gibidir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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