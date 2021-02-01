Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzak olmayan tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını uzaya göndereceğiz"
01.02.2021 20:01 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
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Erdoğan: "Mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık, uzak olmayan tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını uzaya göndereceğiz."
Erdoğan: "Haberleşmeden enerjiye, çevrenin korunmasından savunma sanayiine kadar geniş kullanım alanına sahip uzay ve uydu teknolojilerinde ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu