Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzak olmayan tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını uzaya göndereceğiz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uzak olmayan tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını uzaya göndereceğiz"

01.02.2021 20:01 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan: "Mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık, uzak olmayan tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını uzaya göndereceğiz."

Erdoğan: "Haberleşmeden enerjiye, çevrenin korunmasından savunma sanayiine kadar geniş kullanım alanına sahip uzay ve uydu teknolojilerinde ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uzak olmayan tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını uzaya göndereceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uzak olmayan tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını uzaya göndereceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uzak olmayan tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını uzaya göndereceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Uzak olmayan tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını uzaya göndereceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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