Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uyuşturucu baronunu savunan avukat uyuşturucu tüccarlığına, katili savunan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uyuşturucu baronunu savunan avukat uyuşturucu tüccarlığına, katili savunan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uyuşturucu baronunu savunan avukat uyuşturucu tüccarlığına, katili savunan avukat cana kast etmeye, hırsızı savunan avukat hırsızlığa kalkışmıyorsa, teröristin avukatlığını yapanın da teröristliğe soyunması mümkün değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
01.09.2020 12:21 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uyuşturucu baronunu savunan avukat uyuşturucu tüccarlığına, katili savunan avukat cana kast etmeye, hırsızı savunan avukat hırsızlığa kalkışmıyorsa, teröristin avukatlığını yapanın da teröristliğe soyunması mümkün değildir."

Kaynak: AA

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