Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak dağıttı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak dağıttı

Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çalışmalarını yürütmek üzere Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Güzergahında bulunan NATO Yolu Caddesi üzerinde aracını sık sık durduran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederken, fotoğraf da çektirdi.

Çocuklara oyuncak veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sohbet ettiği vatandaşlardan Ayşe Albayrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görüşmede heyecanlandığını söyledi.

Vatandaşlardan Zeynep Akgenç ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Nasılsınız, iyi misiniz? Gördüğümüze sevindik' dediğini kaydederek, "Heyecanlandım. İzin isteyerek fotoğraf çektik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak dağıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak dağıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak dağıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak dağıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak dağıttı
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