Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da çocuklara oyuncak dağıttı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da çocuklara oyuncak dağıttı

İhlas Haber Ajansı / Onur Hamzaoğlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da çocuklara oyuncak dağıttı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da çocuklara oyuncak dağıttı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çalışmalarını yürütmek üzere Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Güzergahında bulunan NATO Yolu Caddesi üzerinde aracını durduran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederken, fotoğraf da çektirdi. Çocuklara oyuncak veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da çocuklara oyuncak dağıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da çocuklara oyuncak dağıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da çocuklara oyuncak dağıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da çocuklara oyuncak dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Hamzaoğlu

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