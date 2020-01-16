Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendirerek, Akdeniz başta olmak üzere...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendirerek, Akdeniz başta olmak üzere...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendirerek, Akdeniz başta olmak üzere uluslararası alandaki haklarımıza sahip çıkarak yeni şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz.

16.01.2020 11:46 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendirerek, başta olmak üzere uluslararası alandaki haklarımıza sahip çıkarak yeni şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz."

Kaynak: AA
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