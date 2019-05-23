Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretim, büyüme ve istihdam odaklı bir ekonomi programıyla ülkemizi dünyanın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretim, büyüme ve istihdam odaklı bir ekonomi programıyla ülkemizi dünyanın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretim, büyüme ve istihdam odaklı bir ekonomi programıyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline getirmekte kararlıyız. Bunu, çalışma hayatımızın tüm taraflarıyla birlikte başaracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretim, büyüme ve istihdam odaklı bir ekonomi programıyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline getirmekte kararlıyız. Bunu, çalışma hayatımızın tüm taraflarıyla birlikte başaracağız."

Kaynak: AA
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