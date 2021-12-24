Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretici, tedarikçi ve perakendecilerimize sesleniyorum: Fahiş fiyat ve stokçuluk gibi yollara lütfen tenezzül etmeyin. Bunların sonuçları ağır olacaktır."

AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri

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