Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üreten, ihraç eden, özellikle insanımıza iş ve AŞ imkanı sunan, ekonomimize güç katan her müteşebbisin başımızın üstünde yeri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üreten, ihraç eden, özellikle insanımıza iş ve AŞ imkanı sunan, ekonomimize güç katan her müteşebbisin başımızın üstünde yeri vardır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üreten, ihraç eden, özellikle insanımıza iş ve AŞ imkanı sunan, ekonomimize güç katan her müteşebbisin başımızın üstünde yeri vardır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan