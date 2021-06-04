Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üreten, ihraç eden, özellikle insanımıza iş ve AŞ imkanı sunan, ekonomimize güç katan her müteşebbisin başımızın üstünde yeri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üreten, ihraç eden, özellikle insanımıza iş ve AŞ imkanı sunan, ekonomimize güç katan her müteşebbisin başımızın üstünde yeri vardır.