Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
23.05.2020 19:16 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:16
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki liderin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulunduğu görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19'la mücadelede işbirliği konuları ele alındı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: DHA