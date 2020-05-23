Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile telefonda görüştü
23.05.2020 19:16 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:16

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

İki liderin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulunduğu görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Kovid-19'la mücadelede işbirliği konuları ele alındı.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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